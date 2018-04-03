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Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

İzmir Dikili Devlet Hastanesi acil servisinde çekildiği belirtilen görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde, polis ekip otosu ile getirilen elleri kelepçeli bir kişiye şiddet uygulandığı ortaya çıktı. Acil servisin içinde ve bahçesinde devam eden dayak dakikalarca devam etti. İşte o görüntüler...

Dikili Devlet Hastanesi kamera kayıtlarına göre olay, 30 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşti. İddiaya göre, akşam saat 21.00 sıralarında hastaneye ekip otosuyla getirilen elleri kelepçeli bir kişi polis tarafından darp edildi. Hastanenin güvenlik kameraları da o anları kaydetti.

51 YUMRUK, 18 TEKME, 1 TOKAT…

Sözcü'de yer alan habere göre, kameraların görüş açısının dışında da dayak devam etti. Görüntülerde; üniformalı polisler ile sivil kişilerin, elleri arkadan kelepçeli şahsa, toplamda 51 yumruk, 18 tekme ve 1 tokat attığı görülüyor.

YETKİLİLER NE DİYOR?

Konuyla ilgili Dikili Emniyet Müdürlüğü ve Dikili Devlet Hastanesi Başhekimliğini aradık. Dikili Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bilgi vermedi. Hastane yönetimi de görüntüler ve iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

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izmir Dikili hastane polis dayak

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
derhal o polisler teşkilattan men edilmeli siizn işiniz suçluları yakalayıp adalete teslim etmek işkence etmek değil polissiniz haddinizi bilceksiniz..
bu görüntüleri basına sızdıranada ayrıca ceza verilmeli eğer bir dayak varsa hakedene atılır kusura bakmayında ülkemizde gaspçı hırsız yolsuz aldı başını gidiyor bırakında yakaladıklarının iyice canını yaksınlarda akıllansınlar unutmayın Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
Bir gun hakli olsan dahi boyle bir durumla karsilasirsan nerdee adalet diye bagirip cagirma. Suc kanita tabidir ve karar mercisi hakimlerdir. Atarsin iceriye olur biter.
Piskopatlar nezamandan beri genç oluyor Amerikada böylelerine silah çekip orda gebertiyorlar.
GITMEYENE NASIL GÖTÜRECEKLER POLISLER DAHA AZ BILE ETMISLER
neden şiddet uyguladı düşünmeyiz hiç ama bizi biri dövüp k...mız sıkışınca poliis diye viyaklarız amerikada polis ne yapıyor bizde fazla özgürlük var
uygulayacak kardeşim hiç bir suç cezasız kalmamalı
ellerine saglik allah bilir ne kufuru etti herseyde polis suclu demi kimse kimseye durduk yere vurmaz sonra bisey olunca yetis polis
inşAllah IYI nin iktidarında Türkiye Cumhuriyeti polisleri geri dönecek bir siyasi parti emrinde ki polisler olmayacak
iyi ezmişler az bile yapmışlar kim bilir kimin karısına kızına sarktı kimin malına zarar verdi yada canına kast etti.
ELLERİNE SAĞLIK İYİ YAPMIŞLAR.
vardır bir nedeni ... önüne gelen psikopat takılıyor... efeleniyor herkese.. biraz daha vursalarmış
POLİS ŞİDDETİNİ TASVİP EDENLER; UNUTMAYIN,,,,ADALET BİR GÜN SİZEDE LAZIM OLABİLİR.
Tamam serserisi psikopatı varda, hükmü polis verecekse mahkemeler hakşmler neden var. Herkes işini yaparsa aorun olmaz
polis iyi yapmis diyenler!!!!@ Allah belanizi versin ya!! burasi ugandani?? demokrasi ve hukuk nicin var? polis suclulari cezalandiracaksa bunca yargi uyesi neden maas aliyor?? hukuk herkese lazim!! vallahi halkin cehaleti aldi basini gidiyor, yaziklar olsun insanliginiza!!
Bence karaktersiz genç deseniz daha iyi olurdu. Eller kelepçeli ama hala direnç gösteriyor. 5-6 polis araçtan indirmeye çalışıyor inmiyor. aşağıya iniyor kaçmaya çalışıyor. inanın bu genç saygılı birisi olsa POLİS sigarasınıda ,yemeğinide ikram eder. Ama ilk önce insan olmasını öğrenmesi lazım onu öğrenmeyincede Amerikadakiler kadar olmasada ehlilleştirmeye çalışıyorlar. Az olsada ellerine sağlık.
yasama yurutme yargı demıs polıs arkadaslar gerci arkadas da denmez bu vıcdandan meslek adabı yoksun ınsanlar a
polis dayağını bile çarşaf çarşaf gösteren basınımız varken millet olarak idam istiyoruz sizce mümkün mü
adalet nerede.
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