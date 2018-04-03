Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü

Dikili Devlet Hastanesi kamera kayıtlarına göre olay, 30 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşti. İddiaya göre, akşam saat 21.00 sıralarında hastaneye ekip otosuyla getirilen elleri kelepçeli bir kişi polis tarafından darp edildi. Hastanenin güvenlik kameraları da o anları kaydetti.
51 YUMRUK, 18 TEKME, 1 TOKAT…
Sözcü'de yer alan habere göre, kameraların görüş açısının dışında da dayak devam etti. Görüntülerde; üniformalı polisler ile sivil kişilerin, elleri arkadan kelepçeli şahsa, toplamda 51 yumruk, 18 tekme ve 1 tokat attığı görülüyor.
YETKİLİLER NE DİYOR?
Konuyla ilgili Dikili Emniyet Müdürlüğü ve Dikili Devlet Hastanesi Başhekimliğini aradık. Dikili Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bilgi vermedi. Hastane yönetimi de görüntüler ve iddialarla ilgili açıklama yapmadı.
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