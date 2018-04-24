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Hastane bahçesinde kollarındaki serum ile eğlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

Erzincan'daki bir hastanede tedavi gören çocuklar, tekerlekli sandalyede bulunmalarına ve kollarında serum olmasına rağmen lise öğrencilerinin hastane bahçesinde kendileri için organize ettiği etkinliğe katılarak gönüllerince eğlendi - İl Sağlık Müdürü Hirik: - "Amacımız bir nebze olsun hasta çocuklarımızı mutlu edebilmek"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki bir hastanede tedavi gören çocuklar, tekerlekli sandalyeleri ve kollarındaki serumlarla lise öğrencilerinin hastane bahçesinde kendileri için organize ettiği etkinliğe katılarak eğlendi.

Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 11. sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Servisinde tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenledi.

Hastanenin Başhekimlik binasındaki bahçede organize edilen etkinliğe bazı çocuklar tekerlekli sandalyede, bazıları da kolundaki serumla katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı skeç ve parodileri izleyip müzikler eşliğinde eğlenen minik hastalar, kısa süre de olsa hastane ortamından uzaklaşıp eğlenme fırsatı buldu.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayan minik hastalara, lise öğrencilerince sepetler içerisinde balon, çikolata ve çeşitli hediyeler verildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta çocukların medikal tedavilerinin önemi kadar moral ve motivasyonlarının da önem taşıdığını söyledi.

Organizasyonun hastanenin sosyal hizmet uzmanları koordinesinde yapıldığını anlatan Hirik, "Amacımız bir nebze olsun hasta çocuklarımızı mutlu edebilmek. Uyguladığımız medikal tedavilerin yanında psikolojik bir destek olarak onların mutluluğunu görmek istiyoruz." dedi.

Hastanenin Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Kuyrukluyıldız da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklar geleceğimizdir. İnşallah bizler de çocukların kalpleri kadar temiz bir dünya, temiz bir hayat onlara sunabiliriz." ifadesini kullandı.

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