Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde bulunan bir görgü tanığı polise, "Biri kadın 2 kişi ağacın altına bir şey gömdüler. Halleri oldukça tedirgindi" ihbarında bulundu.

ELLE KAZIP GÖMMÜŞLER

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ağaç altına elle kazılarak gömülmüş ve üzerine taş konulmuş 5 aylık bir cenine ulaştı.

POLİS 2 KİŞİYİ ARIYOR

Polis ekipleri, cenini gömen kadın ve erkeğin yakalanması için çalışmalara başladı. 5 aylık bebek cenini İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



