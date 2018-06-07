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Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da bulunan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu. Görgü tanıkları, "Biri kadın 2 kişi ağacın altına bir şey gömdüler. Halleri oldukça tedirgindi" diye konuştu. Ceninin 5 aylık olduğu tespit edildi

Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde bulunan bir görgü tanığı polise, "Biri kadın 2 kişi ağacın altına bir şey gömdüler. Halleri oldukça tedirgindi" ihbarında bulundu.

ELLE KAZIP GÖMMÜŞLER
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ağaç altına elle kazılarak gömülmüş ve üzerine taş konulmuş 5 aylık bir cenine ulaştı.

POLİS 2 KİŞİYİ ARIYOR

Polis ekipleri, cenini gömen kadın ve erkeğin yakalanması için çalışmalara başladı. 5 aylık bebek cenini İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


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Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi' Bakırköy cenin

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