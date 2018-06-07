Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde bulunan bir görgü tanığı polise, "Biri kadın 2 kişi ağacın altına bir şey gömdüler. Halleri oldukça tedirgindi" ihbarında bulundu.
ELLE KAZIP GÖMMÜŞLER
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ağaç altına elle kazılarak gömülmüş ve üzerine taş konulmuş 5 aylık bir cenine ulaştı.
POLİS 2 KİŞİYİ ARIYOR
Polis ekipleri, cenini gömen kadın ve erkeğin yakalanması için çalışmalara başladı. 5 aylık bebek cenini İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandı
Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
11 yılda 28 kez ameliyat oldu! Barbie bebeğe benzemek isterken bakın ne hale geldi
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...
O ülkede ateşkes iddiası!
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum