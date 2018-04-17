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Hastane çalışanları piknik şenliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

Acıbadem Adana Hastanesi’nin Sosyal Komitesi tarafından Kelaynak Sivil Havacılık Kulübü’nde hafta sonu düzenlenen etkinlikte çalışanlar ve aileleri gönüllerince eğlendiler.Şenliğe katılanlar ızgara mangal keyfi yaptılar.

Hastane çalışanları piknik şenliğinde buluştu

Acıbadem Adana Hastanesi’nin Sosyal Komitesi tarafından Kelaynak Sivil Havacılık Kulübü’nde hafta sonu düzenlenen etkinlikte çalışanlar ve aileleri gönüllerince eğlendiler.
Şenliğe katılanlar ızgara mangal keyfi yaptılar. Görevli animasyon ekibi tarafından açık alanda hazırlanan oyunlar oynandı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı şenlikte misafirler için müzik eşliğinde çuval yarışı, süpürge futbolu ve yakar top gibi eğlenceli yarışmalar düzenlenirken gönüllülerle yapılan bu yarışmalara katılanlar aileleri ile beraber hem eğlendiler hem de 2018 Baharına merhaba dediler.
Etkinlikte çocuklar için palyaçolar da yer aldı ve çalışanların küçük çocuklarının yüzlerini boyadılar, onlara oyunlar oynatarak miniklerin neşeli anlar geçirmelerini sağladılar.
Piknik şenliğinin sona ermesinin ardından etkinliği düzenleyen sosyal komite yetkilileri, Acıbadem Adana Hastanesi’nin çalışan tüm doktor, yönetici kadro ve personelleri ile beraber büyük bir aile olduğunu söyleyerek bu tarz etkinlikler ile ekip ruhunu canlı tutmak istediklerini belirttiler.

Hastane çalışanları piknik şenliğinde buluştu

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