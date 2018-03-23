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Hastane çalışanları yaşlıları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:05 | Son Güncelleme

Medline Adana Hastanesi çalışanları Yaşlılar Haftası’nda Şehit Kr.

Hastane çalışanları yaşlıları unutmadı

Medline Adana Hastanesi çalışanları Yaşlılar Haftası’nda Şehit Kr. Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
18-24 Mart tarihlerinin “Yaşlılar Haftası” olması sebebiyle Şehit Kr. Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlıları ziyaret eden Medline Adana Hastanesi çalışanları, bahçede düzenledikleri ocakbaşı etkinliği ile hem huzurevi sakinlerinin gönüllerini aldılar hem de onlara ne kadar değerli olduklarını bir kere daha hissettirdiler.
Etkinlik sırasında belediye bandosunun çaldığı müzikler eşliğinde yaşlılarla birlikte dans eden hastane çalışanları, daha sonra yanlarında getirdikleri hediyeleri huzurevi sakinlerine takdim ettiler ve topluca hatıra fotoğrafları çektirerek bu anları ölümsüzleştirdiler.

Hastane çalışanları yaşlıları unutmadı

Hastane çalışanları yaşlıları unutmadı

Hastane çalışanları yaşlıları unutmadı

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