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Hastane görevlisinin terör örgütünce infaz edildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:46 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği: - "Şahsın (Fevzi Ertik) AK Parti'ye destek verdiği ve bu yüzden bölücü terör örgütü tarafından infaz edildiği haberleri tamamen gerçek dışıdır"

Ağrı Valiliği, bir hastanede görev yapan temizlik görevlisinin, AK Parti'ye destek verdiği için terör örgütü tarafından infaz edildiği şeklindeki haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Valilik, bugün Doğubayazıt'taki evinin bahçesinde intihar ettiği belirlenen Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde görevli temizlik personeli Feyzi Ertik ile ilgili açıklama yaptı.

Ertik ile ilgili basında, AK Parti'ye destek verdiği gerekçesiyle bölücü terör örgütü tarafından infaz edildiği şeklinde haberler çıktığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan tüm incelemeler ve delillerin değerlendirilmesi ile otopsi raporu sonucuna göre Feyzi Ertik adlı şahsın evinde kendini asmak suretiyle intihar ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu şahsın AK Parti'ye destek verdiği ve bu yüzden bölücü terör örgütü tarafından infaz edildiği haberleri tamamen gerçek dışıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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açıklama Ağrı ağrı valiliği intihar

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