Hastane içindeki panik ve itfaiyenin yangına ulaştığı an

Hastane yangınından yeni görüntüler Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Hastanede dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hastanenin dış cephesini sardı. Hastane içinde büyük panik yaşandı. Tedavi gösteren hastalar tahliye edildi. Yangın sırasında hastane içinde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir başka cep telefonu kamerası görüntünde ise itfaiyenin yangına hastane içinden ulaşması yer alıyor.