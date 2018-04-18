HABER

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 03:20 | Son Güncelleme

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde çıkan iki kavgada, iki bacanak birbirlerini yaraladı - Olayı öğrenerek gelen tarafların yakınları da aynı yerde kavga etti ve silahla vurulan üç kişi daha tedavi altına alındı

Aksaray'da hastane önünde iki bacanağın ve yakınlarının karıştığı üç kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet B. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bacanağı Adem T. arasında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda yüzünden yaralanan Mehmet B. hastanede tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan Mehmet B, daha sonra bacanağı Adem T'yi bıçakla yaraladı.

Olayı haber alarak hastane önüne gelen iki tarafın yakınları da birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan Bayram T, Kemal E. ve Kenan E. de aynı hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Adem T'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı.

Öte yandan, hastaneye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olayda kullanılan silahlardan çıkan bir kurşun ise o sırada boş olan hastanenin gözlem odasının camına isabet etti.

Son dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezasıSon dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezası
İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptıİETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı
Alman generalden olay yaratacak sözler!Alman generalden olay yaratacak sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray bıçak husumet Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da FETÖ davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Hatay'da FETÖ davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Cemal Safi hayatını kaybetti! Cemal Safi kimdir?

Cemal Safi hayatını kaybetti! Cemal Safi kimdir?

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.