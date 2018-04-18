Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Aksaray'da hastane önünde iki bacanağın ve yakınlarının karıştığı üç kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet B. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bacanağı Adem T. arasında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda yüzünden yaralanan Mehmet B. hastanede tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan Mehmet B, daha sonra bacanağı Adem T'yi bıçakla yaraladı.

Olayı haber alarak hastane önüne gelen iki tarafın yakınları da birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan Bayram T, Kemal E. ve Kenan E. de aynı hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Adem T'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı.

Öte yandan, hastaneye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olayda kullanılan silahlardan çıkan bir kurşun ise o sırada boş olan hastanenin gözlem odasının camına isabet etti.