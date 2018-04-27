Hastane önünde işlenen cinayete ilişkin dava

Adana'da ruh sağlığı hastanesi önüne çağırdıkları kişiyi öldürdükleri iddia edilen ikisi firari, 5’i tutuklu 9 sanık hakkında 20 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Serhat Aydemir'in 27 Aralık 2017’de tabancayla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Engin Urlan, Merve Duran, Ferhat Oyunlu, Muhammed Oyunlu ve H.B.D. (17), tutuksuz Orhan S. ve Ali S. ile tarafların avukatları katıldı.
Tutuklu Merve Duran savunmasında, sanıklardan sadece H.B.D’yi tanıdığını iddia etti.
Maktulün kendisini mahalleden tanıdığını ve sürekli farklı numaralardan arayarak rahatsız ettiğini ileri süren Duran, "Eşime söylemedim, çünkü eşimi öldürebilirlerdi. Ben bu durumu H.B.D’ye Serhat ile konuşması için söyledim. Olayların bu noktaya geleceğini bilmiyordum. H.B.D, olay günü ‘telefon hattını kır at ve seninle görüştüğümü kimseye söyleme' dedi." ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme savcısı, firari sanıklar İrfan Saygılı ve Abdulkadir Soğancı'nın haklarındaki yakalama kararının devamına, Ferhat Oyunlu'nun ise mevcut delil durumuna göre tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, Ferhat Oyunlu’yu tahliye ederek duruşmayı erteledi.
Serhat Aydemir, Turgut Özal Bulvarı Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi önünde 27 Aralık 2017’de tabancayla ateş edilerek öldürülmüş, olayla ilgili 7 kişi yakalanmıştı.
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