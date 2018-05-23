Hastane önünde öldürülen çiftin cenazeleri ailelerine teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Sarı (40) ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı'nın (34) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ramazan Sarı'nın dayısı Nihat Turhan, servis ihalesi nedeniyle daha önce silahlı kavga sonucu yeğeni Ramazan Sarı'nın yaralandığını söyledi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle Sarı'nın bir süredir tedavi gördüğünü anlatan Nihat Turhan, Ramazan Sarı'nın kontrol amacıyla eşiyle birlikte hastaneye gittiklerini ve burada silahlı saldırıya uğradıklarını belirtti.

Turhan, "Ticari olay neticesi bu olay meydana geldi. Daha önce husumetleri vardı. Biz ara bulmaya çalıştık. Ama karşı taraf inat etti. Daha önceki kavgada da bir kişi ölmüştü ancak kimin öldürdüğü belli değil." dedi.

Ramazan Sarı'nın akrabası Ayhan Çelik, Sarı'nın bir süre önce tehdit edildiğini öne sürerek, "Saldırıyı gerçekleştiren kişilerle daha önce aralarında çatışma olmuştu. Bu nedenle yaralanmıştı. Tehdit ediliyordu. Bu nedenle mahkemelik oldular. Tehdit edilen kişi serbest bırakıldı." diye konuştu.