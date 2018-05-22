Hastane önünde silahlı saldırı: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan karı koca yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. Karı koca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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