Hastanede 23 Nisan Bayramı sevinci

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek, onlara bayram sevinci yaşattı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu. İl Başkanı Karaduman ilk önce Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi’nde bakım altında bulunan çocuklarla birlikte piknikte buluştu. Çocuklarla tek tek kucaklaşan ve sohbet eden İl Başkanı Karaduman, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Çocuklarla birlikte yemek yiyen ve çocukların sergilediği oyunları izleyen İl Başkanı Karaduman, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti İl Başkanı Av. Karaduman, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi ve Çocuk Servisinde yatarak tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti, hasta ailelerine “Geçmiş olsun” dileğinde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hastanede tedavi gören çocukları unutmadıklarını belirten Karaduman, “Çocuklarımızın en sevinçli günü bugün. Bazı talihsizlikler dolayısıyla bu mutlu günlerini arkadaşlarının yanında değil de hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklarımız ve onların ailelerinin yanında olmak istedik. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Çocuklarımız hastanede olmasına rağmen bugünün 23 Nisan olduğunu bildikleri için çok mutlular. Biz de istedik ki böyle bir günde onların yanında olalım. İnşallah bu mutluluğumuz daim olsun. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar için mücadele ediyor, onlar için çalışıyoruz” diye konuştu.

İl Başkanı Karaduman’a hasta aileleri de büyük ilgi gösterdi. Çocuklarının böylesi güzel bir bayram gününde yanında olduğu ve onları ziyaret ettiği için Karaduman’a teşekkür ettiler. Tedavi gören çocuklarla sohbet edip onlara çeşitli hediyeler veren Karaduman, hastane personeli ve çocukların aileleriyle de yakinen ilgilendi ve bir dertlerinin olup olmadığını sordu.

Karaduman, son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Canik ilçesindeki etkinliğe katıldı. Çocuklara ay yıldızlı bayrak dağıtan Karaduman, çocukların bayramını tebrik etti.