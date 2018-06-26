Şanlıurfa'da hastanede bebeğin parmağının kesildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde görevli erkek hemşire, burada tedavi gören 1,5 aylık Z.K'nin eline takılı serumun kelebeğini çıkarmaya çalışırken yanlışlıkla makasla bebeğin baş parmağını kesti.
Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi.
Bebeğin ailesi, hastane ve görevliler hakkında şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.
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