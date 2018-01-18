Hastanede hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama

İstanbul’da, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 ay içinde 115 hamile çocuğun kayıtlara geçtiği ancak adli makamlardan bunun saklandığı ortaya çıktı. Yurt genelinde infiale neden olan olay gözleri Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkililere çevirdi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin olarak Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Hata ve ihmal kimseyse ortaya çıkarılacak” dedi.

Olayla ilgili olarak çok üzüldüğünü ifade eden Demircan, “Rapor geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız, kimin ihmali varsa bu ortaya çıkarılacak” açıklamasında bulundu.