HABER

Hastanede hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 14:54 | Son Güncelleme 5 saat önce

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimseyse ortaya çıkarılacak" dedi.

İstanbul’da, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 ay içinde 115 hamile çocuğun kayıtlara geçtiği ancak adli makamlardan bunun saklandığı ortaya çıktı. Yurt genelinde infiale neden olan olay gözleri Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkililere çevirdi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin olarak Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Hata ve ihmal kimseyse ortaya çıkarılacak” dedi.

Olayla ilgili olarak çok üzüldüğünü ifade eden Demircan, “Rapor geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız, kimin ihmali varsa bu ortaya çıkarılacak” açıklamasında bulundu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanı Suriyeli ahmet demircan hamile çocuk

En Çok Okunan Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 37 yorum
işe , görev yerini değiştirdiğiniz (Sürdüğünüz) bu skandalı ortaya çıkartan o onurlu o cesur memuru görev yerine iade ederek başlayabilirsiniz mesela ve bu konunun soruşturulmasına dahi izin vermeyen ,soruşturulmaya değer bulmayan yetkilileri görevden alarak devam edebilirsiniz.
ayrıca şu çocukların bacağı görünüyor namusumuz kirleniyor diyenleri de şöyle ön saflara alalım. ama pardon bunlar imam nikahlıydı değil mi. sorun yok o zaman
Beyler kafanıza sokun bunu.Bu nesil Sayın Erdoğan ın 15 yılda yetiştirdiği nesil.lamı çimi yok.Tecavüzcüsü ile evlenmek davaları ve içerideki bu tür suçluların çıkarılması onun iktidarında oldu.Yani dindar nesil.
@siliya birader mevzunun dindarlık ve Tayyip ile ne ilgisi var , netekim çalışan yani işini yapan operator-ebe-hemşire-doktor vs... işini yapmış yani kayıtlara geçmiş diyor bunlarında %100 e yakını Suriye li mevzusudur , aslında bu olay direkt polise de intikal ediyor , herneyse çalışanlar kayıtlara geçirmiş üst yönetim ne fırıldak çevirdiyse yakında çıkar meydana. Müftüyü de işin içine katsaydın iyi olacaktı renk katardı da neyse
aman sayın bakan karıştırma muhtemelen alanda verende akpli yakında seçim var fırça yersiniz söyleyim
Şeriata uygun davranıyorlar.Şeriatın ayak sesleri bunlar.
SAADECE ACI ACI GÜLÜYORUM....
sayın bakanım aklı uçkurunda olanlar tv lere çıkıp ağızlarında salyalar akarak 8-10 yaşındaki kızlar evlenebilir derse söylediğiniz resmi rakamlar, gayri resmi daha çok doğuda olmak üzere binleri de geçer.
herşeyi elinize yüzünüze bulaştırdınız devlet yapısının içine eettiniz olacağı bu
PAPANIN COCUKLARI ULKEYI NE HALE GETIRDI AHLAKSIZLIK HIRSIZLIK YALAN TALAN BOP COCUKLUGU
Hata Ve İhmal Sizin Korktuğunuz AKP'de Hatalı mı Arıyorsun Hadi Bakalım Diyanetin Verdiği Fetvayıda Unutmayın
Allah cezasını versin bunların nasıl insan bunlar ya
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, diğer ihbar edilmeyen hastahanelerden ne haber...? Hala istifa etmedin mi? Niye kontrol etmedin? Sorumlu sensin. Hastahane müstahdemi değil her halde...
Hastanenin ve çalışanların bu işten çıkarı ne de gizlemişler. İhmal ise bir değil beş değil yüzonbeş. Geriye bir ihtimal kalıyor.
@ersanlitk koltuk çıkarı herşeyin üstündedir.
Ağırsızı uğursuzu sapığı pedofilisi ortalıkta cirit atıyor. Ceza da yok bunlara salıveriliyor. Onlar da meydanı boş bulup devam ediyorlar pisliklerine. Öz aile bile çocuklarını acımasızca bu tür eylemler ile mağdur ediyor ise dışarıdaki başı boş iğrenç yaratıklar neler yapmaz. Adam ve müslüman diye geziyorlar bir de ... Yazık günah ...
hastane müdürlerinin % 80 inin imam kökenli olduğu bir kurumdan ne bekliyosunuz.
yaw bunların hepsini 1 kişi yapmış hastaneyide baglamış diyesim var
skandalı ortaya cıkaran görevli sürgün ediliyor. Şimdi anladınız mı akepe tecavüz ve cinsel istismarı araştırılsın önergesini neden ret ediyor? İDEOLOJİLERİ KİRLİ DE ONDAN
çoçuk sitismarlığı,tecavüz,güpe gündüz cinayet ve kadın kaçırmalar..? neden arttı hukuk ve emniyet güçleri çok yoğun yıllarca emiştikleri rant ettikleri paraları bölüşemdikleri fetö ile mücadele ediyor..
aman bikerecikten bişey olmaz...aileler razı, çocuklar razı, yapanlar razı...hahahahahahahaha!
80 yılda Fakirlikten çökmeyen ülkemiz, 15 yılda Ahlaksızlıktan çöktü. yazıklar olsun.
YORUMA GEREK VAR MI? AVRUPA BİRLİĞİ NORMLARI DİYE DİYE MİLLETİN AHLAKLAŞTIRIYORLAR HEM DE DİNİ KESİMLERE
Listeye bak sanki ortaöğretim yoklama listesi allahım yarabbim
ben onu bunu bilmem devlet kurumlarında denetim şart denetim olmayan yerde her türlü pislik vardır.Eğer kurumlar ehli denetmenler tarafından ciddi bir şekilde denetlenmiş olsa bu ve buna benzer suçlar en az inmiş olurdu.
Ulkeyi bu hale getirenlerindir vebali.hic bir dönemde bu hükümet döneminde olduğu kadar taciz uyusturucu kaçakçılık rüşvet tavan yapmamıştı.ulke gelişse ne olurki ruhlar ölüyor hergün özümüzden uzaklaşıyoruz. Bu nesil sizin şaheseriniz övüne bilirsiniz
başlığa birde skandal diye manşet atıyorsunuz.haber değeri dahi taşımayan bir olay. ülkenin şu an ciddi konusu !!!!!! chp il başkanının domuz eti !!!!!!! tweti meselesi bu tür haberlerle gündemi değiştiremessiniz yahu?????????
bunlarin istedigi bu zaten
ensar vakfında olduğu gibi kuran ögrenen 45 tane erkek çocuğuna tecavüz eden imam hatipli nasıl korunduysa aynı şekildede burdaki akp.li müdürler personel ve başhekim korunuyor bu pisligi ortaya çıkaranda sürldügü yerden bir daha sürüldü başka bir yere yani diyorlarki ne güzel keyif yapıyorduk neden bizi ihpar ettin
ne vicdansız bir ülke olduk .ne zamn bu kadar kirli yaşamaya başladık
her hastanede ( tig ) teşhisle ilişkili gruplar diye tüm yatan hasta dosyalarının akunup kodlanıp veri havuzuna atılılan gelecekte faturalandırma sisteminin alt yapısıdır ve hangi hastanede hangi doktor ne tür hasta muayene etmiş kim ne ameliyatı olmuş buradan görünür hastanın boyu kilosu yaşı kronik hastalık ve sağlık geçmişi hep yaılır dünyanın 4/3 ünün kullandığı bir sistemdir böyle bir olay gerçek olmuşsa bu veri havuzu farkederdi ben bir kodlamacı olarak epikriz yazımından herhangi bir branşa yeni bir doktorun geldiğini bile kurulan cümlelerden anlıyorken tig sistemi bunu yakalardı
ne bekliyordunuz
devletin tüm kurumlarında gerçek öğreticiler maalesef yok.çoğunluk yandaş kişilerin emrinde.başka ne beklenirki.
televizyon haberinde Vali nin soruşturma izni vermediği bildirildi. Eğer bu doğruysa o valiye ne yapıldı? Hala görevde mi?Bu olay karşısında soruşturma izni verilmezse hangi olayda verilir?
imam nikahı belgesi ni göstermişlerdir
kamu kurumlarına sadece akp.li olanları alırsanız böylede sonuç alırsınız sadece bu hastahanede 115 çocuk ensar vakfında 45 tane erkek çocuk gergerde 74 tane çocuk haymanada 100 tane çocuk allahaşkına yer yüzünde böyle başka bir ülkede böyle bir şey dudunuzmu alnı secdeye gidenlerin neler yapabilecegini gmrdünüz ve akp bu olay hariç tamamına gizlilik ve yayın yasağı getirdi hatırlayın dönemin aileden sorumlu bakanı ensar vakfındai pislik için bir seferde bir şey olmaz demişti çok yazık bebelerimiz kimlere emanet
9 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir diyen rezil zihniyetin eseri
Diğer Haberler
Bolu'da yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Bolu'da yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Kardemir Karabükspor'dan Alexe'ye yeni sözleşme

Kardemir Karabükspor'dan Alexe'ye yeni sözleşme

OHAL 3 ay daha uzatıldı!

OHAL 3 ay daha uzatıldı!

Korkunç Whatsapp oyunu! Küçük kızları böyle kandırmışlar

Korkunç Whatsapp oyunu! Küçük kızları böyle kandırmışlar

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Taksim'de vahşet! Köpeği önce bıçakladılar sonra kemerle dövdüler

Taksim'de vahşet! Köpeği önce bıçakladılar sonra kemerle dövdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.