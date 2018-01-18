Hastanede hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama

İstanbul’da, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 ay içinde 115 hamile çocuğun kayıtlara geçtiği ancak adli makamlardan bunun saklandığı ortaya çıktı. Yurt genelinde infiale neden olan olay gözleri Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkililere çevirdi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin olarak Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Hata ve ihmal kimseyse ortaya çıkarılacak” dedi.
Olayla ilgili olarak çok üzüldüğünü ifade eden Demircan, “Rapor geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız, kimin ihmali varsa bu ortaya çıkarılacak” açıklamasında bulundu.
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
Suç örgütü lideri İsmail Altınışık lüks rezidansta yakalandı!
Bütün ülke panikte! Fotoğraftaki skandal her şeyi ortaya çıkardı
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Terör örgütü PKK'nın kirli Afrin oyunu deşifre oldu
İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay
Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...
CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz
Okuyucu Yorumları 37 yorum