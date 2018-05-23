HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

HASTANEDE ÖLDÜRÜLEN KARI KOCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:06 | Son Güncelleme

Haber - Kamera : Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde öldürülen Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber - Kamera : Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde öldürülen Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı, son yolculuğuna uğurlandı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi için gelen Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı, Acil servis önünde beklerken silahlı saldırıya uğramış, karı-koca hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından Ramazan Sarı ve Suzan Sandıkçı için Üsküdar Valide Atik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Dua ve helallik alınmasının ardından cenazeler hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi.
Öldürülen Ramazan Sarı 'nın dayısı Nihat Turhan “Olmayacak bir iş. Aralarında bir husumet vardı. Karşı taraf yanaşmadı. Servis olayından kaynaklı, başka bir şey değil. Bu mesele 2 senedir devam ediyor. Karşı taraf racon kesiyordu. Tehdit ediliyordu." diye konuştu.
Okul servisçileri arasında geçen yıl yaşanan silahlı kavgada Cüneyt Elik hayatını kaybetmişti. O olaydan yaralı olarak kurtulan Ramazan Sarı dün, eşi Suzan Sandıkçı ile birlikte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi için geldi. Cüneyt Elik'in kardeşi Feyyaz Elik, ölen abisinin intikamını almak için acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ve Suzan Sandıkçı'yı öldürdü.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Dayı Nihat Turhan ile röp
-Cenazelerin görüntüsü
-Cenazeye katılanlardan görüntü
-Ağlayanlardan görüntü
-Tabuta sarılanlardan görüntü
-Dua ve helallik alınması
-Genel ve detay görüntüler

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!
KKTC'de üniversite yurdunda yangın (1)KKTC'de üniversite yurdunda yangın (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.