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HASTANEDE ÖLDÜRÜLEN KARI KOCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

Haber - Kamera : Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde öldürülen Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Üsküdar Valide Atik Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haber - Kamera : Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde öldürülen Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Üsküdar Valide Atik Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi için gelen Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı, Acil servis önünde beklerken silahlı saldırıya uğramış, karı-koca hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından Ramazan Sarı ve Suzan Sandıkçı için Üsküdar Valide Atik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Öldürülen Ramazan Sarı 'nın dayısı Nihat Turhan “Olmayacak bir iş. Aralarında bir husumet vardı. Karşı taraf yanaşmadı. Servis olayından kaynaklı, başka bir şey değil. Bu mesele 2 senedir devam ediyor. Karşı taraf racon kesiyordu. Tehdit ediliyordu." diye konuştu.
Okul servisçileri arasında geçen yıl yaşanan silahlı kavgada Cüneyt Elik hayatını kaybetmişti. O olaydan yaralı olarak kurtulan Ramazan Sarı dün, eşi Suzan Sandıkçı ile birlikte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi için geldi. Cüneyt Elik'in kardeşi Feyyaz Elik, ölen abisinin intikamını almak için acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ve Suzan Sandıkçı'yı öldürdü.

Görüntü Dökümü:
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-Dayı Nihat Turhan ile röp
-Cenazelerin görüntüsü
-Cenazeye katılanlardan görüntü
-Ağlayanlardan görüntü
-Tabuta sarılanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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