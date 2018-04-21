Hastanede Otizm farkındalık etkinliği

Otizm Haftası etkinliği kapsamında ‘’Otizmin farkındayız, onların yanındayız‘’ sloganı ile otizmli çocuklara yönelik Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi.

Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi yerleşkesinde ‘’ Otizmin farkındayız, onların yanındayız ‘’ etkinliğine Hastane Başhekimi Uzm. Dr Ayhan Kul, Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih Kacıroğlu, Hastane Müdürü Ümit Veli Kaban, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Otizm Haftası etkinliği kapsamında otizmli çocuklara önce bir oda ayarlandı, burada otizmli çocuklara boya kutularına döktükleri boyalara ellerini batırarak duvarlara resim yaptırdılar, daha sonra hastane bahçesinde çocukları eğlendirmek için palyaçolar ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.

Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayhan Kul konuşmasında, ‘’Otizm Haftası nedeniyle, Sağlık Bakanlığının organizesinde Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi Başhekimliği olarak otizmli çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledik. Otizmli çocukları dernekleri ve aileleri vasıtasıyla hastanemize getirildi. Hastanemizin bir odasını bu çocuklara ayarladık ve boyama yaptırdık. Yapılan organizasyondan çocuklar son derece memnun oldular. Çocuklar burada gönüllerince eğlendiler, içlerinden geldikleri gibi hareket etmelerini sağladık. Bizde bu çocuklara eşlik ettik, onlarla birlikte ellerimizi boyaya batırarak duvarlara sürdük, onlarla birlikte halay çektik. Otizmli çocuklarımızın tabi ki aileleri tarafından çok iyi takip edilmeleri gerekiyor. Bunun belirtileri olarak, çok fazla televizyon izleyenler, çok fazla müzik dinleyenler, sizin sorularınıza dikkat etmeden sonradan cevap vermeleri, bu tür vakalarla karşılaşılınca mutlaka bir hekime müracaat yapılması lazım. Sosyal iletişimde dil geriliği olan çocuklardan mutlaka şüphelenin. Bunun tedavisi konusunda da mutlaka çocuk psikiyatri doktorlarına müracaatta bulunun. Otizm olan bir çocuk eğer küçük yaşlarla fark edilirse tedavisi son derece mümkündür. İleri safhalarda aslında zeka geriliği olmayan bu çocuklar hayatla iç içe olamama gibi sorunlarla karşılaşırlar. Otizmi ailelerin mutlaka erken tanımaları ve şüphe arz eden konularda erken tanıya varmaları lazım. Otizm Merkezlerimizde bu tür hastalar ciddi manalarda eğitimden ve tedaviden geçiriliyorlar. Tekrar bu tür hastalar topluma kazandırılıyorlar. Öncelik olarak aileler erken tanıya sahip olmaları, sonrasında ise bizler zaten gereken tedavileri de uygulamış oluyoruz‘’ dedi.