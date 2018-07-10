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Hastanede silahlı kavga: 1'i polis, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 06:22 | Son Güncelleme

İzmir'in Urla ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun Urla Devlet Hastanesi'nde karşılaşması üzerine çıkan silahlı kavgada 1'i polis toplam 7 kişi yaralandı.  Olay, dün (Pazartesi) akşam saatlerinde Urla Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

İzmir'in Urla ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun Urla Devlet Hastanesi'nde karşılaşması üzerine çıkan silahlı kavgada 1'i polis toplam 7 kişi yaralandı.
Olay, dün (Pazartesi) akşam saatlerinde Urla Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun Urla Devlet Hastanesi'nde karşılaşması üzerine aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar akrabalarına haber verdi. Bunun üzerine iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, duruma müdahale etmek isteyen hastane polisi Hasan Ak ile taraflardan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale aynı hastanede yapıldı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ve jandarma ekipleri çevrede ve hastane girişinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Tedaviye alınan yaralılardan polis memuru Hasan Ak'ın pompalı tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet etmesi sonucu hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ağır yaralanan 2 kişi ise Urla Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, husumetli iki gruptan birinin aynı hastanede tedavi gören hamile bir yakını ise güvenlik gerekçesiyle İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Hastaneden görüntü
- Ekiplerden Görüntü
- Hastane girişindeki güvenlik önlemlerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

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