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Hastanede tedavi gören asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 08:39 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında ağır yaralanan bir askerin, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıkladı.TSK’dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında ağır yaralanan bir askerin, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında ağır yaralanan bir askerin, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıkladı.
TSK’dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında ağır yaralanan bir askerin, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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