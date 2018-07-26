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Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 21:36 | Son Güncelleme

Bartın Devlet Hastanesinde UMKE ve itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirdi

Bartın Devlet Hastanesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Bartın İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği yangın sırasında mahsur kalan hastalar, hastane binasının camlarından yangın merdiveniyle tahliye edildi.

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ve UMKE ekipleriyle güzel bir yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikat için ciddi bir hazırlığın yapıldığını vurgulayan Koç, "Tatbikat süreci güzel bir şekilde yönetildi. Biliyorsunuz ki sık sık bu tür ortamlarda yangın olabiliyor. Arkadaşlarımızla birlikte 'Bu tarz olayları yönetebiliyoruz muyuz?' diye kendimizi de görmüş olduk." diye konuştu.

Koç, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar iyi bir senaryo çalışması yapmışlardı. Bu nedenle ben gerek hastalarımıza gerekse hasta yakınlarımıza özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah tabii ki yangın olmaz ama bizim her türlü olağanüstü şartlara ve afete hazırlıklı olma zorunluluğumuz var. Buna göre bu tarz gerçeğini aratmayan tatbikatlarla hazırlık yapmak zorundayız."

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