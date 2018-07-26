Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bartın Devlet Hastanesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Bartın İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği yangın sırasında mahsur kalan hastalar, hastane binasının camlarından yangın merdiveniyle tahliye edildi.
İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ve UMKE ekipleriyle güzel bir yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tatbikat için ciddi bir hazırlığın yapıldığını vurgulayan Koç, "Tatbikat süreci güzel bir şekilde yönetildi. Biliyorsunuz ki sık sık bu tür ortamlarda yangın olabiliyor. Arkadaşlarımızla birlikte 'Bu tarz olayları yönetebiliyoruz muyuz?' diye kendimizi de görmüş olduk." diye konuştu.
Koç, şöyle devam etti:
"Arkadaşlar iyi bir senaryo çalışması yapmışlardı. Bu nedenle ben gerek hastalarımıza gerekse hasta yakınlarımıza özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah tabii ki yangın olmaz ama bizim her türlü olağanüstü şartlara ve afete hazırlıklı olma zorunluluğumuz var. Buna göre bu tarz gerçeğini aratmayan tatbikatlarla hazırlık yapmak zorundayız."
Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj
Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi
Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım
ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı
Konya’da korkunç olay! Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz etmiş
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Bedelli askerlik için satılık inek, at, traktör!
Okuyucu Yorumları 0 yorum