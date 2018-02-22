Hastanedeki bu görüntü sosyal medyada olay yarattı!

Film sahnesini andıran tıbbi müdahaleyle ilgili bilgilendirmede bulunan Bursa Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Tarık Kuzhan, “Çok ciddi bir kalp yaralanması ve şok tablosuyla gelen hastamıza acil servisteki sorumlu doktorumuz Hüseyin Yenice, çok doğru ve zamanında bir müdahale yaptı. Hastanın ameliyathaneye naklini gerçekleştirmiş, ameliyathanedeki kalp damar cerrahisi ekibimiz de doğruluk ve hızlılıkla hastamızın ameliyatını gerçekleştirerek yaşama bağlanmasını sağlamıştır. Doktorumuz Hüseyin Yenice’ye, acil serviste çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, ameliyatı gerçekleştiren Doktor Ahmet Yüksel ve Doktor Fahri Avcı’ya ve ameliyathaneki personelime teşekkür ediyorum” dedi.
"BİZLERE ÇOK BÜYÜK GURUR VERDİ"
Hastanın, acil serviste ve ameliyathaneye götürülürken sedye üzerine çıkarak yaptığı kalp masajıyla hayata dönmesinde önemli rol oynayan Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice ise “Hasta geldiğinde genel durumu kötüydü. Hastanın kalbinin sol tarafı, sol memenin alt tarafında iki tane delici kesici alet yaralanması mevcuttu. Hastanın durumunun kötü olmasından dolayı aklımıza gelen ve çok önemli olan kalp yaralanması olacağını düşünerek ilk tedavisini yaptık ve hemen akabinde ilgili hekimlerimizi aradık. Hastamızı hızlı bir şekilde ameliyathaneye getirmemiz söylendi, biz de hastamızın hipoksi kalmaması için ameliyathaneye çıkardık. Hastamız şu an hayatta, bu da bizlere çok büyük bir gurur vermekte” diye konuştu.
"HASTANIN KURTULUŞU İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYORDU"
Hastaya hızlı bir şekilde müdahale yapıldığının altını çizen Dr. Yenice, “Hastamızı acil servisten ameliyathaneye çıkarmamız 3-4 dakika sürmüş. Bu süreçte hastanın ameliyathanesi hazırlanmış, bütün ekipman hazır haldeydi. Bu da hastanın kurtuluşu için çok büyük bir önem arz etti. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
"EN UYGUN POZİSYON SEDYE ÜZERİNE ÇIKMAKTI"
Dr. Yenice, müdahale anında yaşadıkları ile ilgili ise “O anda hastanın hayati organlarının oksijensiz kalmaması için kalp masajı yaparak götürmemizin daha iyi olduğunu düşündük. Yapmamız gereken oydu, yaşadığı için mutluyuz. Yolda giderken gelirken kalp masajı yapmak zor oluyor, en uygun pozisyon sedye üzerine çıkmaktı, biz de onu yaptık” diye konuştu.
DHA
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