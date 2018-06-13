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Hastanedeki darba hapis cezası istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

Adana'da bir hastanede 4 güvenlik görevlisi ile bir hastane çalışanını darbettikleri iddia edilen 3'ü tutuklu 5 kişi hakkında 1 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da bir hastanede 4 güvenlik görevlisi ile bir hastane çalışanını darbettikleri öne sürülen 3'ü tutuklu 5 kişi hakkında 1 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Trafik kazası geçirdiği 3 Mayıs'ta kontrol amacıyla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Sefa U. ile 4 yakınının, acil serviste yaşanan tartışma sırasında güvenlik görevlileri ile hastane çalışanını darbettiği iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Tutuklu Abdil U, Erol Y. ve Sefa U. ile tutuksuz Filiz U. ve Mustafa U. hakkında "Basit yaralama, hakaret, yaralama" suçlarından hazırlanan iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanıklardan Abdil U. ve Erol Y'nin 17'şer yıl, Filiz U'nun 15 yıl, Sefa U'nun 12 yıl 6 ay ve Mustafa U'nun da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istendi.

Sefa U'nun kaza nedeniyle acile götürülmesinin ardından hastaneye yakınlarının ziyaret için geldikleri belirtilen iddianamede, özel güvenlik görevlilerinin acilde kalabalık yapmamaları için hasta yakınlarını uyardığı, bunun üzerine kavga çıktığı anlatıldı.

İddianamede, şüphelilerin 4 güvenlik görevlisini darbettiği, bir hastane çalışanını da hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladıkları belirtildi.

Acil servisin önemine değinilen iddianamede, yaşanan olay nedeniyle acilde hizmet kesintisine de sebep olunduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Seyhan Devlet Hastanesi

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