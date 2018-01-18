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 HASTANEDEKİ O İDDİALARA SUÇ DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 17:12 | Son Güncelleme 12 dakika önce

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILARAK DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Ali Şeker, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sundu. Ali Şeker, dilekçesinde Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve hastanenin sosyal hizmet uzmanı ile İstanbul Valiliği hakkında "Kamu görevinin terki veya yapılmaması", "Suçu bildirmeme" ve "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından haklarında soruşturma başlatılarak dava açılması talep etti. Ali Şeker dilekçesinde söz konusu olaya ilişkin haberlerin dün yayınladığını dilekçesinde hatırlatarak, "Haberde 'Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sadece 2017 yılında 5 ayda 115 çocuğun hamile olduğuna dair tutanak tutularak adli mercilere bildirimin yapılmadığı, bu durumu ortaya çıkararak savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına rağmen valiliğin 2 görevli hakkında işlem yapılmasına izin verilmediği aksine sorunu ortaya çıkaran kişilerin 2 kere görev yeri değişikliği yapılarak adeta cezalandırıldığı' bilgisi yer almıştır. Bu haber sonrasında ülkemizde haklı olarak büyük bir kamuoyu oluşmuş ve 2 bakanlık soruşturma açmıştır" ifadelerine yer verdi.

"18 YAŞ ALTI ÇOCUKTUR"

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: Ülkemizde çocuğa karşı cinsel istismar şiddet ve kadın cinayetleri vakaları sürekli artarken, toplumsal bir sorun olarak engellenemezken yine sadece 2017 yılında 387 çocuğa cinsel istismar tespit edilmiş iken (sadece adli mercilere iletilendir) Valiliğin görevini ihmal eden memurlar hakkında işlem yapılmasına izin vermemesi "bu suçların siyasi zihniyet nedeniyle önlenmesinde etkin davranılmadığı ve görevlerin ihmal edildiği, görevlerin kötüye kullanıldığı ve izin verme hususunda görev gereğinin yerine getirilmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

"Uluslararası sözleşmeye göre 18 yaş altı çocuktur" denilen dilekçede "Diğer yandan 5237 sayılı TCK'ya göre 15 yaşını tamamlamış olan çocukların gebelik durumunda 'tehdit, hile, cebir vs…' olup olmadığı adli makamlarca incelenmek zorundadır. Bu nedenle, 15 yaşı tamamlamış bile olsa yasa gereği incelemeyi yapmaya yetkili olan Cumhuriyet savcılıkları olacağından adli makamlara bildirilmemesi suçtur. Valiliğin izin vermemesi mevzuata aykırıdır ve bir siyasi iradenin devamlılığını gösterdiğinden bu iradeyi, eylemleri ve engelleri ortaya koyanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak gerekmiştir. Kaldı ki milletin vekili olarak da görevimdir" ifadeleri yer aldı.

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