HABER

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi'nde HIV'li hastanın doğumuna girmeye korkan uzman doktorlar iddiaya göre; asistanları ameliyata zorladı. HIV’li kadının doğumunda parmağına iğne batan asistan doktor D.D. hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Asistanın 1 ve 3 aylık kontrollerinde virüse rastlanmadı, görevine döndü. HIV’in bulaşmadığı minik bebek de takip altında

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Dicle Üniversitesi’ndeki HIV’li doğum skandalıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

Gazete Habertürk'ten Veysel İpek'in aktardığına göre; Güneydoğu’daki bir kentte yaşayan ve kamyoncu kocasının HIV bulaştırdığı Ç.K., 3’üncü çocuğunu doğurmak için gittiği hastaneden Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. İddiaya göre doktorlar HIV’li kadının sezaryen operasyonuna girmek istemedi.

Acil serviste 5.5 saat bekletildikten sonra ameliyathaneye alınan, burada da koruyucu malzemelerin başka hastaneden getirilmesi için 75 dakika bekletilen Ç.K., bir erkek bebek dünyaya getirdi. Diğer doktorların kabul etmemesi nedeniyle operasyona dahil edilen 3 aylık asistan doktor D.D., ameliyat sırasında eline iğne battığını söyleyerek sinir krizi geçirdi. Korucuyu ilaçlar verilip idari izne çıkarılan D.D., hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadın doğum ünitesindeki asistanlar, arkadaşlarının zorla ekibe dahil edildiğini öne sürdü, klinik ve poliklinikte iş bıraktı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Asistan doktor D.D. ve bebek için yapılan 1 aylık ve 3 aylık periyodik tahlillerde HIV’e rastlanmadı. D.D. klinikteki görevine döndü. Doktor ile bebeğe haziran ayında yapılacak son tahlilde de virüs çıkmaması durumunda takip bırakılacak. İnşaatlarda çalışan baba M.K., kendisinde ve eşi Ç.K.’da bulunan HIV nedeniyle tedavilerinin sürdüğünü, eşinin bebeğini emzirmediğini söyledi.

Olayla ilgili idari soruşturmada 3 profesörden oluşan komisyon ifade alma işlemlerini tamamladı. Raporun kısa süre içerisinde hazırlanacağı belirtildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise idari soruşturmanın tamamlanmasını bekliyor.

Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!
Orhan Veli 104 yaşında anılıyorOrhan Veli 104 yaşında anılıyor
Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane dicle üniversitesi HİV virüsü

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Diyanet İşleri Başkanı olmak çok kolay abi! Ahmet Hakan yazdı

Diyanet İşleri Başkanı olmak çok kolay abi! Ahmet Hakan yazdı

Günlük burç yorumları - 14 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 14 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

İzmir'de ele geçirildi! Tam 5,5 ton...

İzmir'de ele geçirildi! Tam 5,5 ton...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.