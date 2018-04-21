Hastanedeki tatbikat gerçeğini aratmadı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 2018 yılı HAP tatbikatı oluşturulan senaryo üzerine gerçekleştirildi. 35 öğrenci, 60 personel ve 2 ambulans ile gerçekleştirilen tatbikatta rol alan personel senaryoya uygun olarak davranınca tatbikat gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği Aydın’da meydana gelen 7.2 şiddetinde deprem hastanede de şiddetli bir biçimde hissedildi. Hemodiyaliz servisinde elektrik panosunda yangın çıktı. Hastane başhekimi tarafından HAP aktivite edildi. Oluşturulan triyaj alanına ambulanslarla ve kendi imkanları ile getirilen hastalar tedavisi yapılması için ilgili bölümlere sevki yapıldı. Hastalara ilk müdahaleleri yapıldı. Hastanenin yatak dolum oranı normalde yüzde 80 iken yüzde 40 oranında artırıldı. Alınan tüm önlemlerin ardından hastane rutin işlemlerine devam edildi.

Tatbikatın başarı ile tamamlandığını belirten Hastane Başhekimi Niyazi Kocakaplan, “Tüm arkadaşlara gerçeği aratmayan bir şekilde organize olduklarından dolayı ve makyajları da kusursuz olduğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah gerçeğini göstermesin, ama gerçek olursa da hazırlıklı olmak lazım” diye konuştu.

Tatbikatta rol alan yaralıların makyajı dikkat çekti

Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen 2018 yılı HAP tatbikatı gerçeğini aratmazken, yaralıların makyajları dikkat çekti. Hastane personellerinden sağlık memuru İsmail Çelebi tarafından uygulanan yaklaşık bir saat süren ve gerçeğini aratmayan yaralı makyajları gözlerden kaçmadı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta gerçeğini aratmayan makyajlar tatbikatı izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.