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Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 20:54 | Son Güncelleme

TAKSİM Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın sırasında bir kadının cenazesi sedye ile dışarıya çıkarıldı.

Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

Taner YENER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın sırasında bir kadının cenazesi sedye ile dışarıya çıkarıldı. Hastane bahçesinde sedye üzerinde bekletilen cenazenin yanına gelen bir kişi gözyaşlarına boğuldu. Annesinin öldüğü öğrenen kişiyi sağlık personeli sakinleştirmeye çalıştı. Yaşlı kadının diyabet hastası olduğu ve ölümünün yangınla ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğulduHastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğulduHastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğulduHastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

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