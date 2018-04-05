Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün öğlen saatlerinde başlayan ve binanın dış cephesini tamamen kaplayan yangın ucuz atlatıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yangına ilişkin, "Can kaybı şu anda yok Allah'a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var onları da hastaneye gönderiyoruz." dedi.

YAŞLI KADININ CENAZESİ ÇIKARILDI

Bu açıklama yapıldığı sırada bir kadının cenazesi sedye ile dışarıya çıkarıldı. Hastane bahçesinde sedye üzerinde bekletilen cenazenin yanına gelen bir kişi gözyaşlarına boğuldu.

Annesinin öldüğü öğrenen kişiyi sağlık personeli sakinleştirmeye çalıştı. Yaşlı kadının diyabet hastası olduğu ve ölümünün yangınla ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.