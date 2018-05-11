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Hastaneden kaçırılan bebek bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 08:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso'nun (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim bulundu.

Polis ekiplerince sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kent merkezinde bulunan erkek bebek, kadın doğun servisinde yatan annesi Ravva Zahlül Meeso'ne teslim edildi. Polis olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.

bebek

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Afyonkarahisar hastane bebek Son dakika

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
olmemismi tuh 5 milyon insan artigindan bir tane daha buyuyecek ulkede
Reisiniz size iyi bakıyor heralde boyuna çocuk yapıyorsunuz maşallah 5 yıllık evliyim çocuk yapmaya korkuyoruz kendi memleketimizde.
aman ha Suriyelilere iyi bakın iyi besleyin bu ülke onlardan çok şeyler bekliyor işleri güçleri çocuk yapmak nede olsa hükümetimiz gözleri gibi bakıyor bunlara çünkü onlarda vatan haini nede olsa:)
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