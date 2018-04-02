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Hastaneden ‘Otizm Günü’ kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Fahriye Kemal Kızılot Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi öğrencileriyle derse giren Liv Hospital Samsun ekibi çocuklarla resim yapıp ve oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi, ardından pasta keserek küçük bir kutlama yaptı.Liv Hospital Samsun Pazarlama İletişim ekibi ve İşletme Müdürü Fatma Tan Dürüst Dünya Otizm Günü’nde Fahriye Kemal Kızılot Otistik Çocuklar Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Hastaneden ‘Otizm Günü’ kutlaması

Fahriye Kemal Kızılot Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi öğrencileriyle derse giren Liv Hospital Samsun ekibi çocuklarla resim yapıp ve oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi, ardından pasta keserek küçük bir kutlama yaptı.
Liv Hospital Samsun Pazarlama İletişim ekibi ve İşletme Müdürü Fatma Tan Dürüst Dünya Otizm Günü’nde Fahriye Kemal Kızılot Otistik Çocuklar Eğitim Merkezini ziyaret etti. Öğretmen Eylem Koca, “Çocuklarımızın eğitimiyle yakından ilgileniyoruz. Bu konuda herkes onlara büyük bir sağduyu ile yaklaşmalı, aileler de büyük ilgi içinde olmalı. Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde ziyaretimize gelip öğrencilerimizle vakit geçiren Liv Hospital Samsun ekibine teşekkür ederiz” dedi.

“Fark ediyoruz, kabul ediyoruz ve birlikte yürüyoruz”
Fatma Tan Dürüst, “Otizm bir hastalık değildir. Otizmli çocuklar eğitilebilir ve eğitimle hayatlarını sürdürebilir. Bize düşen görev bu bilinçle çocuklarımıza yaklaşmak ve bu bilinci yaymaktır. Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün bu yılki teması doğrultusunda ‘Fark ediyoruz, kabul ediyoruz ve birlikte yürüyoruz’ ” diye konuştu.

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