Hastanelerde jandarmanın da görevlendirilmesi

Samsun'daki kamu hastanelerindeki polisle birlikte jandarma da görev yapmaya başladı.
Hastanelerde sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kamu hastanelerinde başlatılan uygulamayla şiddet olayında polisle hareket edecek jandarma 24 saat hastanede görev alacak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevlendirilen 2'şer personel görevine başladı.
Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının önlenmesinde jandarmanın da görevlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Jandarmanın polisle hastanede görev yapmasının şiddette caydırıcı olacağını vurgulayan Erkan, "Hastanelerde görevli polislerin yanına jandarmanın da dahil olması şiddeti önlemede daha caydırıcı olacaktır. Özel güvenlik görevlileri polisin yanında yeterli olamıyordu." dedi.
Erkan, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına ilişkin kalıcı çözümler olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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