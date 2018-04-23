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Hastanenin kafeteryasında çıkan yangın panik yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 04:39 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA -  Üsküdar'da bulunan ve eski adı Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) olan Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kafeteryasında yangın çıktı.

Hastanenin kafeteryasında çıkan yangın panik yarattı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Üsküdar'da bulunan ve eski adı Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) olan Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kafeteryasında yangın çıktı. Hastanede korku ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sündürüldü.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Selimiye Mahallesi'nde bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki kafeterya bölümünde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı kafeterya kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise uzman itfaiye erlerinin yapacağı incelemelerin ardından belli olacak.
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Hastanenin kafeteryasında çıkan yangın panik yarattıHastanenin kafeteryasında çıkan yangın panik yarattıHastanenin kafeteryasında çıkan yangın panik yarattıHastanenin kafeteryasında çıkan yangın panik yarattı

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