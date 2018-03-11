HABER

Hastanenin personel odasında çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 23:15 | Son Güncelleme

Hastanenin personel odasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Devlet Hastanesi'nde personele ait odada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde personele ait odadaki koltuk, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri, daha sonra yangın nedeniyle yayılan yoğun dumanı tahliye etti.

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin 3. katında personelin kullandığı odada çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.

Servisteki hastalar açısından tehlike teşkil eden herhangi bir durumun yaşanmadığını bildiren Ergüney, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktadaVe Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada
Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye kocaeli devlet hastanesi yangın

En Çok Okunan Haberler

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Malatya'da uçağa biletsiz binen iki kişi gözaltına alındı

Malatya'da uçağa biletsiz binen iki kişi gözaltına alındı

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak (2)

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak (2)

Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.