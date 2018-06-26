HABER

Hastanenin yan tarafına dökülen tıbbi atıklar tehlike saçıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 14:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait tıbbi ve evsel atıkların, acil servisin istinat duvarının dış tarafındaki alana gelişigüzel atılması, çeşitli hastalıklara davetiye çıkartıyor.

Hastanenin yan tarafına dökülen tıbbi atıklar tehlike saçıyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait tıbbi ve evsel atıkların, acil servisin istinat duvarının dış tarafındaki alana gelişigüzel atılması, çeşitli hastalıklara davetiye çıkartıyor.
500 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinin yanında bulunan istinat duvarının dış tarafındaki alana atılan tıbbi ve evsel atıklar nedeniyle, çöp yığını oluştu. Çevreye yayılan kötü koku büyük rahatsızlık yaratırken, atıklar çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Hastaneye gelenler, yetkililerden atıkların kaldırılmasını istedi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, atıkların en kısa zamanda toplanıp kaldırılacağını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Hastanenin yan tarafına dökülen tıbbi atıklar tehlike saçıyorHastanenin yan tarafına dökülen tıbbi atıklar tehlike saçıyorHastanenin yan tarafına dökülen tıbbi atıklar tehlike saçıyorHastanenin yan tarafına dökülen tıbbi atıklar tehlike saçıyor

PARTNERElbise zorladıElbise zorladı
Son dakika! Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktıSon dakika! Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktı
Afrin'de Öcalan resminin imha edildiği alana dev Erdoğan posteriAfrin'de Öcalan resminin imha edildiği alana dev Erdoğan posteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Diğer Haberler
Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Tarabya'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika! Tarabya'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor

Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor

Son dakika! Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktı

Son dakika! Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktı

LGS sonuçları açıklandı ve LGS sonuç sorgulama ekranı açıldı! Yerleştirme Kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

LGS sonuçları açıklandı ve LGS sonuç sorgulama ekranı açıldı! Yerleştirme Kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.