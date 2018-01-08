HASTANEYE ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE GİRDİ

(Haber-Kamera Ünsal YÜCELKEŞAN(Edirne),(DHA))EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Devlet Hastanesi'nin polikliniklerinin olduğu bölüme 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle giren bedensel engelli kadın, görenleri şaşırttı.Keşan Devlet Hastanesi'nin B Blok kısımında bulunan polikliniklere engelli rampasını kullanarak 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle giren bedensel engelli kadın, bankodaki sekreterden kendisine sıra alıp, bir süre bekleyip muayene olduktan sonra hastaneden ayrıldı. Güvenlik görevlileri kadının engelli olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunmadı. Engelli kadının hastane içerisinde elektrikli bisikletle dolaştığını gören hasta ve hasta yakınları şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kadını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
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