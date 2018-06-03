Hastaneye kovan yapan arılar alındı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Seka Devlet Hastanesi'nde kovan yapan arılar itfaiye tarafından bulundukları yerden alındı.
İzmit Seka Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvar Bölümü'nün giriş kapısının üzerinde arıların kovan yaptığını gören hastane yetkilileri durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kovanı inceledikten sonra uzman personel çağırmaya karar verdi. Ekipmanları ile birlikte hastaneye gelen arı uzmanı personel, yaptığı çalışmada arı kovanının hastane binasının duvarının içerisindeki çatlakta olduğunu belirledi. Bunun üzerine kovanın içerisine duman sıkarak arıları çıkartan itfaiyeciler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda tüm arıları yanında getirdiği peteğin üzerinde topladı. Arılar, doğaya bırakılmak üzere itfaiye erleri tarafından götürüldü.
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