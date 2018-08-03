HABER

Hastaneye Şenol Güneş cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı olaylı kupa derbisinde başından yaralanan teknik direktör Şenol Güneş'e verilen sağlık raporunun, internet ve sosyal medyada yer alması üzerine hastaneye idari para cezası verdi

İSTANBUL (AA) - Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sağlık raporunun internette yayılması nedeniyle ilgili hastaneye idari para cezası verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun konuyla ilgili kararı duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde, tribünden atılan yabancı maddeyle yaralanan ve başına dikiş atılan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'e kaldırıldığı hastanede verilen sağlık raporunun, internet aracılığıyla yayılmasına ilişkin kurul kararında şu ifadeler yer aldı:

"İlgili kişiye ait özel nitelikli kişisel veri olan sağlık raporunun, bir hastane nezdinde hastaların tedavi sürecinde yer alan hekimler tarafından, veri sorumlusuna ait mobil olarak kullanılan bir uygulamadan alınan ekran görüntüsünün başka bir cihaz tarafından çekilmesi suretiyle internet ve sosyal medya mecralarında paylaşılması ve bu itibarla özel nitelikli bir kişisel verinin sosyal medya aracılığıyla geniş bir kitleye ifşa edilmiş olduğu dikkate alınarak kurulca yapılan resen inceleme neticesinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin edemeyen veri sorumlusu hakkında Kanunun 18'inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır."

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan 2018'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanan ve çıkan olay nedeniyle 57. dakikada tatil edilen derbide, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tribünden gelen cisimle yaralanması üzerine başına dikiş atılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir gece hastanede kalan Şenol Güneş için hazırlanan sağlık raporu internet ve sosyal medyada yer almıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
HAK-İŞ Genel Başkanı: ABD'ye karşı Türkiye daha sert tavır almalıHAK-İŞ Genel Başkanı: ABD'ye karşı Türkiye daha sert tavır almalı
Üzerinden sürat teknesi geçen genç kadın yaralandıÜzerinden sürat teknesi geçen genç kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe futbol Şenol Güneş Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

Kayıp Ahmet'in cesedi bulundu!

Kayıp Ahmet'in cesedi bulundu!

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! Vekillerden 21 gün adımı: Herkes kendi şehrinde yapsın

Bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! Vekillerden 21 gün adımı: Herkes kendi şehrinde yapsın

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Son dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.