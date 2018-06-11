Hastasının dövdüğü doktor: Devletimin adaletini bekliyorum (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

HEKİMLERDEN TEPKİ Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Tayyar Asrık, Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.

HEKİMLERDEN TEPKİ Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Tayyar Asrık, Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu, Antalya'dan gelen doktorlar, Kemer'deki aile hekimleri ve hemşireler, Kemer Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Uzm. Dr. Kenan Özgen'i ziyaret etti. Doktorlar daha sonra olayın yaşandığı Çamyuva Aile Sağlık Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. 'SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKARILMALI' Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Tayyar Asrık, "Aile hekimi arkadaşımız görevi başındayken uygunsuz bir isteği reddedilen kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Arkadaşımız halen hastanede tedavi altındadır. Biz hekimler artık bu sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz. Şifa veren ellere saldırmak hiçbir insani düşünce ve felsefeyle bağdaşmaz. Yıllardır söylüyoruz bu şiddeti önlemenin ilk adımı, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasıdır. Bu yaşadığımız olayda da saldırgan serbest bırakılmıştır. Bu tür saldırı planı olan kişiler biliyorlar ki sonuçta ifadeleri alınacak ve serbest kalacaklar. Bir hekime saldırmayı düşünen kişi bilmelidir ki olayın sonucunda tutuklanacak ve ertelemesiz hapis cezası alacak ancak o zaman caydırıcılıktan söz edilebilir" dedi. 'VATANDAŞIN ŞIMARTILMASINI İSTEMİYORUZ' Bakanlıktan hekimlerin güvenliğini sağlamasını istediklerini kaydeden Asrık, "Vatandaşa müşteri gözüyle bakılıp, her durumda sağlık çalışanlarının haksız olduğu kabul edilerek her BİMER, CİMER şikayetinin ciddiye alınıp hekimlerin sindirilmesini, vatandaşın şımartılmasını istemiyoruz. Yakında bu ülkede hekim sıkıntısı daha da artacaktır. Çünkü bizler çocuklarımızın hekim olmasını istemiyoruz. Düşük maaşlar, düşük emekli maaşları ve ikramiyeleri, yetersiz özlük hakları zaten büyük problemler olarak dururken bir de can güvenliği sorunumuz ciddi boyutlara ulaşmıştır. Artık bıçak kemiğe işlemiş ve kemiklerimiz kırılmıştır. Kırılan kemiklerin, kırılan hekimlik onurunun yanında bir değeri de kalmamıştır" diye konuştu. 'YASAL DÜZENLEME HEMEN YAPILMALIDIR' Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu da saldırganın serbest bırakılmasının çok acı olduğunu söyledi. İşoğlu, şöyle dedi: "Bir an önce bu gerçekler görülmeli ve yasal düzenleme hemen yapılmalıdır. Hemen şimdi yapılmalıdır, hiçbir şey beklemeksizin. Çünkü bundan sonra yaşanacakların ölçüsüdür bu. Bu şekilde sonuçlanan saldırganların serbest bırakıldığı durumlar daha sonraki dönemlerde insanların daha sık hekime yönelik şiddeti artırmasına neden olacaktır. Acilen başsavcılığın kararından dönüp gerekli yasal yaptırımı yapmasını bekliyoruz."

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