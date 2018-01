Hastayı yatağına kadar sırtında taşıyan ambulans şoförüne plaket

MANİSA (AA) - Manisa İl Sağlık Müdürlüğü araç trafiğine kapatılan sokakta oturan iki ayağı kesilmiş diyabet hastasını sırtında taşıyarak evine götüren ambulans şoförüne takdir plaketi verdi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, diyabet hastalığı sonucu kangren olan iki bacağı diz üzerinden kesilen 72 yaşındaki Muzaffer Tumlu'yu, devlet hastanesinden Selimşahlar Mahallesi'ndeki evine götürmekle görevlendirilen 112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Kahramanlar'ı makamında ağırladı.

Yemenici, örnek davranışı dolayısıyla takdir ettiği Kahramanlar'a plaket verdi.

Plaket takdiminin ardından gazetecilere açıklama yapan Yemenici, tüm sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirterek, "Çetin Bey gerçekten bir özveri göstererek çamurlu bir yolda hastamızı sedye yürümediği için sırtına alarak evine kadar götürmüştür. Yaptığı bu işin bir karşılığı yoktur, beklentisi yoktur. Sadece o anda bir insanlık görevini yerine getirmek içindir, hastamızdan bir dua almaktır. Her zaman söylüyorum, biz sağlık çalışanları her an her yerde dua alıyoruz. Bu çok önemli bir olay. Kimsenin olmadığı, görmediği bir vatandaşımıza yaptığımız sağlık hizmetinden dolayı biz bu duaları alıyoruz." dedi.