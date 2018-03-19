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Hat Sanatçısı Eyisaraç’tan Mehmetçik’e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

Hat Sanatçısı Ziya Eyisaraç, Şehitleri anlatan Ay Yıldızlı tablosunu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’e hediye etti.Eğirdir huzurevinde yaşayan 71 yaşındaki Ziya Eyisaraç’ın, hiçbir eğitim almadan yaptığı hat sanatı eserleri büyük beğeni topluyor.

Hat Sanatçısı Eyisaraç’tan Mehmetçik’e destek

Hat Sanatçısı Ziya Eyisaraç, Şehitleri anlatan Ay Yıldızlı tablosunu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’e hediye etti.
Eğirdir huzurevinde yaşayan 71 yaşındaki Ziya Eyisaraç’ın, hiçbir eğitim almadan yaptığı hat sanatı eserleri büyük beğeni topluyor. Yaptığı çalışmaları hediye etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Eyisaraç, Şehitleri anlatan Ay Yıldızlı ve Besleme tablosunu 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’e hediye etti.
Ziya Eyisaraç, Zeytin Dalı Harekatıyla, sınır ötesi alanda terör unsurlarına karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçikler için hazırladığı iki tabloyu da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına hediye ettiğini, eserlerin Eğirdir Kaymakamlığı aracılığı ile teslim edileceğini söyledi.

Hat Sanatçısı Eyisaraç’tan Mehmetçik’e destek

Hat Sanatçısı Eyisaraç’tan Mehmetçik’e destek

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