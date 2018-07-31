Hata düzeltilmedi, mağdur olmaya devam ediyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Mehtap Akkaya (47), isim benzerliği yüzünden kimlik numarasında yapılan hata nedeniyle kayıtlara göre, huzurevinde kaldığı gerekçesiyle ilaçlarını alamadığı için mağdur oldu. Akkaya, kimlik numarasının huzurevinde kalan kadına verilmesi sonucu oluşan hatanın nüfusta düzeltildiğini; ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) hatanın devam ettiğini söyledi.

Karşıyaka'da yaşayan tıbbi mümessil Mehtap Akkaya, 2012 yılında Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için gitti. Akkaya, doktorun talebi üzerine kan tahlili yaptırdı. Akkaya'ya, tahlil sonucu almaya gittiğinde, kayıtlarda hem diyabet hem de şizofreni raporunun bulunduğu söylendi. Şok yaşayan Akkaya, evrakı incelediğinde raporlardaki kimlik numarasının ve ismin kendisinin olduğunu gördü. Olayı araştıran Akkaya, raporlardaki kişinin, 2004 yılında Alsancak'ta polis tarafından sokakta bulunan kimsesiz kadın olduğunu öğrendi. Polisin bulduğu kadının adının Mehtap Akkaya olduğunu; ancak kimliğinin bulunmadığını söylemesi üzerine çıkarılan kimliğe Mehtap Akkaya'nın kimlik numarasının verildiği ortaya çıktı. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Basın Sitesi Huzurevi'ne yerleştirilen kadınının yanına giden Akkaya, buradaki kadına "Sen kimsin?" diye sorduğunda "Ben Mehtap Akkaya'yım" cevabını aldı. Raporlardaki kişinin bu kadın olduğunu anlayan ve Karabağlar Nüfus Müdürlüğü'ne başvuran Akkaya, kimlikte yapılan hatayı düzelttirdi. Huzurevinde yaşayan Mehtap Akkaya'ya (57) yeni kimlik verildi.