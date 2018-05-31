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"Hata yaptık diyenler her zaman geri dönebilirler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 02:03 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu: "Bizim kapımız açık. Samimi olan pişmanız diyen, hata yaptık diyenler her zaman geri dönebilirler"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, partilerinden ayrılanlara çağrıda bulunarak, "Bizim kapımız açık. Samimi olan 'pişmanız' diyen, 'hata yaptık' diyenler her zaman geri dönebilirler." dedi.

Germencik ilçesinde Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katılan Depboylu, etkinlikten sonra açıklamalarda bulundu.

Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Depboylu, seçimlerde sandıklardan güçlü bir şekilde çıkacaklarını, vatan ve millet için, bölünmez bütünlük ve beraberlik için MHP'nin teminat olmaya devam edeceğini aktardı.

Depboylu, isim vermeden muhalefet partilerinin liderleri hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Aslında konuştukça iç yüzleri ortaya çıkıyor. Televizyon programlarında ve miting alanlarında PKK’nın savunucusu HDP’nin Genel Başkanına özgürlük istemeye cesaret edebilecek olan Cumhurbaşkanı adaylarına yüce milletimizin cevabı ne olacak hep birlikte göreceğiz."

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- "Bizim kapımız açık"

MHP'den ayrılanlarla ilgili geri dönüşlerin olduğunu da belirten Depboylu, şöyle devam etti:

"Dönüşler aslında daha önceden başladı. Küskün ülkücülere olan çağrımızı, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli 26 Mayıs'taki beyannamemiz ve aday tanıtımımızda açıkladı. Bizim kapımız açık. Samimi olan pişmanız diyen, hata yaptık diyenler her zaman geri dönebilirler. Biz onların samimi olduğuna kanaat getirdiğimizde onlarla yolumuza devam edeceğiz."

"Milletimiz gerçeği, doğruyu gördü." ifadelerini kullanan Depboylu, Genel Başkanlarının duruşuyla partilerinin ne kadar önemli bir rol aldığını ve bu durumun Türkiye siyasetine yansımasını şu an daha iyi gördüklerini sözlerine ekledi.

Programa, MHP Aydın İl Başkanı Murat Pehlivan, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, MHP milletvekili adayları, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın deniz depboylu MHP

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