Hatalı sürücüler kırmızı düdükle uyarılacak

Kars'ta, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında çocuklar kırmızı düdük çalarak sürücüleri uyaracak.

Proje kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan yol uygulamasında trafik polisleri, araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtarak çocukları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Ali Kapukaya uygulama sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesini başlattıklarını belirtti.

Kapukaya, projenin Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünü anlatarak, çocukların hata gördüğü durumda ailelerini kırmızı düdükle uyaracağını söyledi.

Trafik kurallarının önemine işaret eden Kapukaya, "Amacımız çocuklarımız vasıtasıyla trafik ihlali yapan sürücülerin ve ailelerin uyarılmasını sağlamak. Çocuklarımız araçta iken ya da aileleriyle yolda yürürken trafikte kural ihlali yapan ailelerini ve sürücüleri kırmızı renkli düdüklerini çalarak uyaracak." dedi.

Uygulamada, polis ekipleri araçta bulunan çocuklara kırmızı düdüğün yanı sıra üzerinde "hatalı sürücüye kırmızı düdük" yazılı tişört ve şapka armağan etti.

