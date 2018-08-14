"Hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması

Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) 'BU bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı. Kurban Bayramı'nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi başlatıldı. Proje kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı. Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi. Aileler projeden memnun kaldıklarını söyledi.
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