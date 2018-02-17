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Hatay'a saldırı: 2 asker yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 16:07 | Son Güncelleme

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi yakınlarındaki toplanma merkezine yönelik saldırıda 5 ÖSO elemanı ile 2 Türk askeri yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yakınlarında, Suriye sınırı Kalatepe mevkiinde, ÖSO askerlerinin toplanma merkezine yönelik saldırıda, 5 ÖSO elemanı ile 2 Türk askerinin yaralandığı, yaralıların bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
hatay Kırıkhan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
peki YPG neden 11 çete-türk askerinin öldürüldüğünü duyurdu merak ediyorum.YPG nin eylemlerinin yüzde 40 ı kadarı videolu gerçekleşmekte ve daha sonra yayınlanmakta.ilk 25 günde 938 asker-çete öldürüldü.ama havuz medyasına 30-50 arası sanırım servis edildi.sonuçta para için ölüyorlar.komik olan şehit sayılmaları
ESED, PYD PKK ile anlaşıp AFRİN e giriyor Sebep belli ;Türk Ordusunun perişan ettiği O Teröristleri Kurtarmak bazıları hâlâ "ESED le Görüşün" diyor o teröristlerin arkasında Dünya var! Olum Siz hiçmi Bu MİLLETTEN BU DEVLETTEN BU ASKERDEN BU BAYRAKTAN Taraf olmayacaksınız KAHPELER!KALLEŞLER!
AFRİNDEN KANDİLE HER YER YAKILMALI YIKILMALI COGRAFYADAN SİLİNMELİDİR. BATININ ŞIMARTTIĞI KÜRTLER HER HÜRTLÜ HAİNLİĞİ YAPMIŞLARDIR. ÜLKEDEN TECHİR EDİLMELİDİRLER. YETER ARTIK ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİZ.
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