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Hatay Barış Koşusu düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın doğum gününde, kendi adına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) öncülüğünde, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) sponsorluğunda 'Hatay Barış Koşusu' düzenlendi.

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- ESKİŞEHİR’deki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın doğum gününde, kendi adına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) öncülüğünde, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) sponsorluğunda 'Hatay Barış Koşusu' düzenlendi. Sabah erken saatlerde Antakya Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen ısınma turlarının ardından saatler 09.00’ı gösterirken Hatay Barış Koşusu başladı. 10 kilometre ve 4 kilometrelik iki ayrı alanda düzenlenen koşuda yaklaşık 250 sporcu ter döktü. Hatay Barış Koşusu başlamadan önce sporcular bir süre ısınma hareketleriyle koşuya hazırlandı. Isınma anlarında sahneye çıkan Ali İsmail Korkmaz’ın abisi Gürken Korkmaz, koşuyu önümüzdeki yıllarda uluslar arası hale getirmeyi düşündüklerini belirterek, “Geçen sene şakayla karışık burada koşu yapar mıyız dedik, bu sene buradayız, keşke böyle ülkeler arası koşu yapsak sınırları geçsek diyorduk, belki 2 sene sonra onu da gerçekleştiririz, barış adına hoş geldiniz. Bir çok sponsorun desteği ve sizin katılımınızla gerçekleşti bu koşu. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki doğdun Ali İsmail” dedi. Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz da yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Alişim için anılarınızı anmaya geldiniz, hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Bu Hatay’da bir ilk, inşallah her sene aynı coşkuyla aynı heyecanla daha çok çoğalarak bu maratonu gerçekleştireceğiz. Hepinizin adımlarına, yüreğinize sağlık, hoş geldiniz.” Yapılan konuşmaların ardından ilk olarak profesyonel sporcuların yer aldığı 10 kilometre koşusu başladı, ardından 4 kilometrelik halk koşusunun başlangıcı yapıldı. Koşu sonucu hemen her katılımcıya madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verileceği açıklandı.

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