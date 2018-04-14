CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün birileri açıklama yapmış, 'Amerikalıların attığı füzeyi destekliyorum' demiş. Ben desteklemiyorum, asla desteklemiyorum. Ben barıştan, kardeşlikten, huzurdan, birlikte yaşamaktan yanayım." dedi. Kılıçdaroğlu, Merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Hatay Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde, CHP iktidarında Ortadoğu'yu bir barış denizine dönüştürmenin kendi görevleri ve namus borçları olduğunu söyledi. Bunu kinle, öfkeyle yapmayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "İnsan sevgisiyle yapacağız bütün bunların tamamını. Egemen güçler elimize silah verirse kabul etmeyeceğiz. Birisi diyor ki 'Akdeniz'den atacağım yeni geliştirdiğim bombaları' Öbürü diyor ki 'Hazar Denizi'nden atacağım yeni geliştirdiğim bombaları'. Nerede deniyorlar? İslam dünyasında, Suriye'de deniyorlar. 'Irak'ta nükleer silah var' diyorlardı. Binlerce Iraklı öldü, şimdi 'Suriye'de kimyasal silah var' diyorlar. Tıpkı Irak'ta söyledikleri gibi. İspat ettin mi? Dedin ki 'kimyasal silah kullanmak suçtur'. Eyvallah, kim kimyasal silah kullanıyorsa cezalandırılsın ama önce bunu tespit edeceksin. Kim kullandı ve bu kimyasal silahlar nerede üretildi? Bunu tespit etmek kolay. Birleşmiş Milletlerden bir teknik heyet gelir, oturur, araştırır ve ondan sonra gereği yapılır. Araştırmadan, sormadan 'Efendim ben geliştirdiğim yeni silahları Suriye üzerinde deneyeceğim, Irak üzerinde deneyeceğim' derseniz egemen güçlerin paylaşım savaşı Ortadoğu'da yaşanır. Velayet savaşları, vekalet savaşları Ortadoğu'da yaşanır."

Kılıçdaroğlu, kendisine "Hatay'da ne işin var" denildiğini ifade ederek, barış ve kardeşlik için Hatay'da olduğunu anlattı. Hükümetin Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bir politika izlediler. 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye geldi. Bugün Reyhanlı'ya gittim. Reyhanlı nüfusundan fazla Suriyeli nüfus var. Beyefendi; 'Suriyelilere 30 milyar dolar para harcadım' diyor. Sordum 30 milyar dolar harcasaydın ya bütün Suriyeliler ev bark sahibi olurdu. Yok öyle bir şey. Bu parayı ne yaptın arkadaş? Kime, ne zaman, nerede harcadın? Hesabı verilmiş değil. 30 milyar dolar para kimin parası? Farz edelim ki harcadın. Kimin parası? Fakir fukaranın parası, vatandaşın parası." diye konuştu. - "Sözümü yerine getirmek için bana yetki vereceksiniz" Suriye ile ilgili partisinin politikalarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Birincisi; onlar bizim akrabamız, güzel. Ülkeye geldiler, güzel. Başımızın üstünde yeri var, güzel ama Ortadoğu savaşını en kısa sürede bitireceğiz. İkincisi Avrupa'ya gittim, Avrupa Birliği yetkilileriyle konuştum. Dediler ki 'Savaş biterse Suriyeliler Suriye'ye döner mi?' Ben 'dönmezler' dedim. Elinizi cebinize atacaksınız. Suriye'yi yeniden inşa edeceğiz. Evlerini, okullarını, yollarını, hastanelerini yapacaksınız ondan sonra Suriyeli kardeşlerimize diyeceğiz ki 'buyurun Suriye'ye gidin kardeşim, bakın evinizi, yolunu, okulunuz, parkınızı yaptık, kardeşlik, dostluk, birlikte yaşama devam edecek'. Biz bunları yapacağız. Sözüm sözdür ama bu sözümü yerine getirmek için bana yetki vereceksiniz. Bana sorumluluk vereceksiniz. Yetki ve sorumluluk verirseniz bunların tamamı olur."

Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman kul hakkı yemediğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Efendim yine bu zat diyor ki 'Bu Kılıçdaroğlu var ya bu Kılıçdaroğlu' e ne olmuş Kılıçdaroğlu'na? Efendim 'devlette çalışırken hiç para kazanmamış, maaşının dışında'. Biz devlet memuruyuz ya, haram yemeyiz, yolsuzluk yapmayız, kul hakkı yemeyiz. Yani ben hayret ediyorum. Rüşvet yemek, yolsuzluk yapmak, kul hakkı yemek, devlet yönetimi için ne zamandan beri gerekçe oldu. Yani 'devleti yönetirsen malı götüreceksin'. Benim ahlakım da inancım da dinim de bilgim de felsefem de ahlakım da buna izin vermiyor. Nasıl malı götürürüm ya, kul hakkı nasıl yerim ben ya, rahmetli babam derdi ki çocuklarına; 'oğlum siz doğru durun, eğri belasını bulur'. Doğru durmaya özen gösteriyorum, doğru duracağım." - "Savaş biterse bölgeye barış, huzur gelir" Devlet yönetiminde liyakatın esas olduğuna inandığını aktaran Kılıçdaroğlu, devletin kinle, öfkeyle, ön yargıyla yönetilmeyeceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, işin ehline teslim edildiğinde devletin, devlet olacağını söyledi.

Gelecek sene önlerinde iki "D" olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Nedir iki D? Demokrasi, diktatörlük, iki 'D' bu. Ya demokrasiden yana tercihimizi koyacağız ya da diktadan, tek adam yönetiminden yana tercihimizi kullanacağız." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, 2019'da herkesin sorumluluğu olduğunu ve demokrasiden yana oy kullanıldığında 1923'te kurulan Cumhuriyeti 2019'da gerçek anlamda bir demokrasiyle taçlandıracaklarını, bundan da herkesin emin olmasını istediğini belirtti. - "Ben desteklemiyorum, asla desteklemiyorum" Vatandaşlara huzuru vadettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu'da ve dünyada barışı vadediyorum. Bugün birileri açıklama yapmış, 'Amerikalıların attığı füzeyi destekliyorum' demiş. Ben desteklemiyorum, asla desteklemiyorum. Ben barıştan, kardeşlikten, huzurdan, birlikte yaşamaktan yanayım. Bugün o bomba atar, yarın öbürü bomba atar. Ölen benim akrabamsa, ben içime sindiremem. Ölen bir insansa nerede olursa olsun ben içime sindiremem." şeklinde konuştu.