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Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı asker var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:51 | Son Güncelleme

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Suriye sınırı yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı asker var!

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Camuzkışlası Mahallesi yakınlarında seyreden bir askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

11 ASKER YARALANDI

Hafif yaralanan 11 asker ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay Kırıkhan askeri araç Kaza

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