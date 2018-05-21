Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı asker var!

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Camuzkışlası Mahallesi yakınlarında seyreden bir askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

11 ASKER YARALANDI



Hafif yaralanan 11 asker ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)





