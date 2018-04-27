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Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:20 | Son Güncelleme

Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı ‘Milletin Duası’ türküsü klibi yayınlandı. Klipte İbrahim Tatlıses başta olmak üzere Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce muhalefet tarafından konuşulan bir çok sanatçı tarafından şarkı seslendirildi.

Türk Müziği’nin önemli isimleri Mehmetçik için bir araya geldi. Zeytindalı harekatı başta olmak üzere vatan müdafaası için mücadele eden tüm askerlerimize ithafen bir türkü hazırlandı. Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bilikte askerleri ziyaret eden ünlüler günlerce muhalefetin eleştirilerine maruz kalmıştı.

Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı ‘Milletin Duası’ türküsü Arter Reklam ve Poll Production iş birliğiyle tüm televizyonlarda yayınlanmaya başladı.
‘Milletin Duası’ türküsü için buluşan ünlü isimler, seslendirdikleri türküyle Türkiye’nin sesi oldu. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurdoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can, Kutsi, Metin Şentürk, Elif Buse Doğan gibi ünlü isimler ‘Milletin Duası’ türküsünde buluştu. Klip prodüksiyonu Simurg Stüdyo tarafından yapılan video klipte ünlü isimler birlikte kamera karşısına geçti. Operasyonda şehit düşen askerlerimizi bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek amacıyla hazırlanılan klip, izleyen herkesi duygulandırdı. Hem kahramanlığı hem hüznü anlatan video klipte, Cumhurbaşkanının Hatay’da sınır karakolunu ziyaret edip, kamuflajıyla askeri selamladığı görüntülerine de yer verildi. ‘Milletin Duası’ klibinin finali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehitlikte ettiği duayla sona eriyor.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
asker üzerinden kendilerine reklam yapıyorlar
işte bu birlik içinde ki BÜYÜK TÜRKİYEM
yalamalar
Çocuklarını askere göndermeyenler, daha dün megri megri diyenler şimdi askere destek verecek. Askere kelle diyenlere, askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyenlere yalakalık yapacak. Sonra da uzun adam bizim cumhurbaşkanımız olacak. Hadi oradan.
Garibin fakirin cocukları şehit olsun siz yalakalarin ve ağa babanızın cocuklari torunlari en guzel sekilde buyusun gitsin yurt disinda okusun... sonra cikin mehmedim mehmedim kandirmaca shovları..
Tarafsız bir şekilde söylüyorum. Güzel olmuş ağzınıza sağlık...
Haburda pkk yi diyarbakırda barzani süleyman şah türbesi başında PYD persilvanyada FETO vatikanda PAPA ile ittifak yapan TÜRK düşmanlarını karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur Ne Mutlu Türküm Diyene!
Dün megri megri pkk şarkısı söyleyen TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
Çileyi çeken biziz edebiyatını bunlar yapıyor.Çocukları bebekte etilerde.Yazık!!!
alisanin ne isi var orda, bu adam degilmiydi 2009 yilinda askerlikten kacmak icin ikinci ligdeki bir takimla sozlesme yapan.
yandaş sanatçılar,bunlar çocuklarını önce askere göndersinler
klarnet yok mu ?
sadece türkü için klip çekselerdi okey dicekdim ama rte nin de olması işi siyasileştiriyor.buna direk saray soytarılığı denir..
yalakalar
HEPİNİZE K A P A K OLSUN
ak koyun kara koyun böyle zamanda belli oluyor :) bunlar ak koyun
HEPSİ TAYYİP SAYESİNDE KÖŞE OLDU..
HERŞEYE KIZARIM KÜSERİM KIRILIRIM AMA KONU VATAN KONU MEHMETCİK KONU MİLLET KONU AİLE KONU DİN OLUNCA AKAN SULAR DURUR SİYASET İÇİN YAZMIYORUM ALLAHIM ONLARI VE VATANI SAHİPLENEN TÜM MİLLETİMİ KORUSUN AĞLAYAN YÜREKLERİ BURUK OLAN ANALARIM YARİNİZ VE YARDIMCILARINIZ BOL OLSUN SİZLERİ SEVGİ İLE SELAMLIYOR ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUM NUR SEVGİ EKSİK OLMASIN TEŞEKKÜRLER
Kendilerini tebrik ediyorum, kamuya açık birde maddi yardım bekliyoruz sizlerden, parası olanlardan malum milletimiz son 2 senedir, krizin eşiğinde sıcak ticaretin olduğu maramarada artık tıkanmış herşey ve para dönmez oldu, ama sizde var sizden lütfen maddi yardım bekliyoruz askeri harcamalar için, varımız yoğumuz oralarda, sizlerin desteği ile herşeyin üstesinden geleceğiz eminim, sizde bunun farkındasınız ki böyle duyarlı bir girişim yapmışsınız, ben çok duygulandım, ama askeriyemize maddi yardımı unutmayalım lütfennn bunu sizlerden bekliyoruz, gönlümüzdeki kahramanlar lütfen bunu yapın
bundan duygulanmayanin türklüğünden şüphe ederim.
Güzel olmuş hakkını yemem de Tayyip olmasa klipde daha kapsayıcı olurdu. Bu sanatçıların anlayamadığı şu sizi askerin yanına genel kurmay başkanı çağırmadı. siyasi bir parti lideri çağırdı. siz cumhurbaşkanı diyorsunuz da. o en az %50 nin gözünde Ak parti başkanı. Çağrılınca gitmem diyemezsiniz anlıyorum ancak ben sizin birlik olup o çağırmadan gitmenizi beklerdim.
Bunlar milletin duyguları ile oynayıp ihaleleri kapmaya çalışıyorlar. El etek pençe dökülenler Antalya Konyaaltı plajını damatlarına peşkeş çektirdiler. Hülya koçyiğidi severdi ama damadına Antalyanın gözbebeği Türkiyenin en güzel plajlarından olan Konyaaltı plajının damada verilmesini içime sindiremiyorum. Yoksa bu vatan bu asker hepimizin. Ana kuzularının gitmesine kimse tahammül edemez. Ama tüm bunlar seçim ve ihale yatırımlarıdır. Ölen anakuzuları gidiyor babalarının cebinden.
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