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Hatay'da feci kaza: Yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 23:56 | Son Güncelleme

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hatay'da feci kaza: Yaralı var

Serkan Dağlıoğlu yönetimindeki 31 E 9700 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep Karayolu'nun Küreci Mahallesi mevkisinde, aynı yöne giden Eyüp Sağlam iradesindeki 31 SA 344 plakalı otomobile arkadan çarptı.

hatay

Kazada, sürücü Dağlıoğlu ve beraberindeki 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA

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Kaza hatay trafik Hassa

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