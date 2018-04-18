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Hatay'da FETÖ davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 01:43 | Son Güncelleme

Hatay'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hasan Polat ile 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Hatay'da FETÖ davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Hatay'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hasan Polat ile 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

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hatay FETÖ müebbet

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